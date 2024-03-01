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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ordu ve hudut komutanlıklarını denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, bazı ordu ve hudut komutanlıklarında denetlemelerde bulundu, Erzincan ve Iğdır Valiliklerini ziyaret etti.

Alper Şaşmaz  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ordu ve hudut komutanlıklarını denetledi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanlığında, 5. Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Gürak ve Bayraktaroğlu'nun Erzincan ve Iğdır Valiliklerini de ziyaret ettiği aktarılan paylaşımda, denetleme ve ziyaretlerin görüntülerine yer verildi.

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