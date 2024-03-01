Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ordu ve hudut komutanlıklarını denetledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, bazı ordu ve hudut komutanlıklarında denetlemelerde bulundu, Erzincan ve Iğdır Valiliklerini ziyaret etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanlığında, 5. Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3’üncü Ordu Komutanlığında, 5’inci Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2024
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak… pic.twitter.com/qwnYBPekpC
Gürak ve Bayraktaroğlu'nun Erzincan ve Iğdır Valiliklerini de ziyaret ettiği aktarılan paylaşımda, denetleme ve ziyaretlerin görüntülerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.