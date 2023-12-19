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Genel havacılık terminallerinde ticari yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek

Genel havacılık terminallerinde, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ilgili mevzuatta belirtilen şart ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi halinde, ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Genel havacılık terminallerinde ticari yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek

Ankara

İçişleri Bakanlığının, Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte "genel havacılık terminali", "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatı kapsamında C grubu havaalanı terminal işletme ruhsatı almış terminaller" olarak tanımlandı.

Yönetmeliğe eklenen "istisna" başlıklı ek maddeyle genel havacılık terminallerinde, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ilgili mevzuatta belirtilen şart ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi halinde, daha önce yasak olan ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilmesine imkan tanındı.

Buna göre, havalimanı ve/veya terminal işletmecisi tarafından ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı için havalimanı mülki idare amirliğine başvuru yapılacak. Başvurusu, havalimanı güvenlik komisyonunca incelenerek uygun görülenler, havalimanı mülki idare amirliği tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

Genel havacılık terminallerinde ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılmasına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca izin verilebilecek.

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