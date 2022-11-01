Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 4 senede, pandemiye rağmen toplam 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettik." dedi.
TBMM
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Kasapoğlu, 81 il 254 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 800 öğrenci yurduyla, 850 binden fazla yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlere sunduklarını bildirdi.
Bu ölçekte bir hizmetin, dünyanın hiçbir yerinde bulunmadığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Bize en yakın Avrupa ülkesinde, bizimkinin ancak yarısı kadar bir yurt kapasitesi var. Dünyada 36 ülkenin nüfusu ise bizim yurt kapasitemizin altında kalıyor. 2002'de yalnız 190 adet ve 182 bin kapasiteye sahip yurtları, 21 senede sadece büyütmekle kalmadık, aynı zamanda eski yurtları yıkarak tamamını modernize ettik.Yurtlarımıza tam donanımlı bir yaşam merkezi olma vasfı kazandırdık. Yurtlarda ücretsiz internet, güvenlik, temizlik, eğitim ve atölye çalışmaları gibi imkanları gençlerimize sunuyoruz. Düzenli aralıklarla sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, uyum programları, çeşitli kamp programları ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.
Öğrencilerin yurtlara yerleştirilme süreçleri hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, başvuruların değerlendirmesinin 12 kamu kurumu tarafından tamamen dijital ortamda yapıldığını vurguladı.
İlk fazda rekor seviyede yüzde 80, ikinci fazda da yeni bir rekorla yüzde 92 yerleştirme oranına ulaştıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Bugün de sizinle 3. faz neticesinde, talep karşılama oranımızın yüzde 97'ye yükseldiğini gururla, mutlulukla paylaşmak istiyorum. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97'si yerleştirildi." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yurtlara başvuran öğrencilerin tamamının yerleştirildiğini söyledi.
Öğrencilerin konaklama talebinin karşılanma oranının İspanya'da yüzde 6, Almanya'da yüzde 11, ABD'de yüzde 12, Fransa'da yüzde 15, İngiltere'de yüzde 24 olduğu bilgisini veren Kasapoğlu, Türkiye'nin ise başvuran 100 öğrenciden 97'sinin GSB yurtları çatısı altına alındığını vurguladı.
Kasapoğlu, yurtlarda öğrencilere sundukları imkanları anlatarak, yeni dönemde yurt ücretlerinde artış yapmadıklarını, beslenme yardımının da 2,5 kat arttığını hatırlattı.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Seyahatsever Genç Projesiyle" 81 ilin tamamında yurtları yaz aylarında gençlere açtıklarını ve 15 binden fazla gencin yurtlarda bu proje kapsamında konakladığını dile getirdi.
Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullandıklarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:
"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında gençlerimiz, hiç şüphesiz sahip oldukları vizyon, enerji ve dinamizmle, en önemli değerimizdir. Genç kitleye hizmet üretiyorsanız; dinamik, çözüm odaklı ve hızlı aksiyon ortaya koyan bir yapıda olmalısınız. Gençlerin temsil ettikleri dünyayı, hayata yaklaşım biçimlerini, bakış açılarını ve gelecek perspektiflerini bir bütün olarak ele almalısınız. Genç odaklı, sürdürülebilir, erişilebilir, katılımcı ve paylaşımcı bir stratejiye sahip olmalısınız. İşte bakanlık olarak çalışmalarımızdaki temel yaklaşımımız budur. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin bedensel, ruhsal ve fikri gelişimi imkanlarını artırmak, gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları önceliğimizdir. Onların kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine destek olmaya ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçleriyle sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmaya çalışıyoruz."
"2022'de 9 olan Gençlik Merkezi sayısı, 2022'de 419'a yükseldi
Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerinin önemine dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"2002’de sadece 9 olan Gençlik Merkezi sayısını 2022 Kasım ayı itibarıyla 419'a yükselttik. Bu merkezlere 3 milyona yakın gencimiz üye oldu ve aktif olarak faaliyet tasarladı. Hayata geçirilen tüm faaliyetlere, tüm gençler rahatlıkla erişebilsin, bakanlık çalışmalarından haberdar olabilsin diyerek üniversite kampüslerinde, okullarda, yurtlarda ve mahallelerde 'Genç Ofisleri' hayata geçirdik. 117'si üniversitelerde olmak üzere 345 adet Genç Ofis açtık ve mekanların sayısı da her geçen ay artmaya devam ediyor. Her ilçeye en az bir Gençlik Merkezi, her okula 1 Genç Ofis inşa etme konusundaki hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 'Gençlerin Bütçesi Gençlerde' diyerek, bakanlık çalışmalarında 'Hangi faaliyetlere ağırlık vermemizi istersiniz?' sorusunu gençlerimize sormuştuk. Dünyada bakanlık düzeyinde bir örneği daha olmayan bu e-Katılım uygulamasına 291 bin 975 gencimiz katılmıştı. Gençlerin talepleri doğrultusunda bu yıl, kariyer, gönüllülük, teknoloji ve çevre odaklı yeni çalışmalar uygulamaya koyduk. Bugün de 4 gencimiz bütçe çalışmasında bizimle birlikte."
Bakanlık olarak gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Kasapoğlu, özellikle teknolojik ve iklim değişikliği alanında yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.
Kredi ve burslar hakkında
Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olma misyonunu en güçlü şekilde burs ve kredilerde de gösterdiğini dile getiren Kasapoğlu, "2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık." değerlendirmesinde bulundu.
Kasapoğlu, 2022 yılında Alan Yeterlilik Sınavında her bir puan türünde ilk 100'e girmiş 800 gence 'Cahit Arf Başarı Bursu' verdiklerini aktararak, "Öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdık. Yani bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı, faiz gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik." ifadelerini kullandı.
21 senede kolay olmayan meseleleri çözdüklerini vurgulayan Kasapoğlu, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genç odaklı hizmet ve eser siyasetiyle başardıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin ikinci yüzyılında gençlerin süreçlere daha fazla dahil olacağını anlatan Kasapoğlu, "Gençlerin küresel imkanlara erişimi artacak. Sesleri tüm dünyada daha gür çıkacak. Girişimcilikte, teknolojide, sosyal ve kültürel çalışmalarda, sanatta, kısacası her alanda gençlerimiz, güçlü Türkiye vizyonunun mihmandarı olacak. Yeni yüzyıl gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı olacak." değerlendirmesini yaptı.
Kasapoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, sporun tabana yayıldığı, spor kültünün yaygınlaştığı, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı, tüm branşlarda dünyada liste başı sporcuların yetiştiği bir ülke olma yolunda Türkiye'nin, emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Kasapoğlu, son 21 yılda sporda çok ciddi mesafe alındığına işaret ederek, "Spor politikalarında, spor tesislerinde, sporcu yetiştirme sisteminde en modern, en kaliteli, en teknolojik bilimsel yaklaşımları gerçekleştirdik. 21 sene önce maalesef sporda pek çok eksiklik vardı. Tesis yoktu, imkan yoktu, yeteri kadar antrenör yoktu; bırakın sahaları, kortları, pistleri, salonları, stadyumları… Pek çok vilayetimizde bir futbol topu dahi çok değerliydi. Uluslararası başarı için sporcu çıkaramıyor, branşlarda ülkemizi temsil edecek sporcu bulamıyorduk." diye konuştu.
Bir zincirin halkaları gibi tüm reformları uç uca eklediklerini dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"Sabırla, dirayetle spor kültürümüzü inşa ettik. Gençlerimiz; fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin ayrılmaz bir parçası spora bir hayat tarzı olarak yaklaşsınlar istiyoruz. İstisnasız 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız 7/24 tesislere erişsin istiyoruz. Aktif spor yapan genç, bağımlılıklardan uzak durur. Aktif spor yapan birey, sağlıklı ve zinde olur.
Spor politikamızı iki temel alan üzerinde şekillendirdik, kitle sporu ve performans sporu. Kitle sporunda temel prensibimiz tüm branşlarda spora erişimi güçlendirmek ve spora olan ilgiyi artırmaktır. Performans sporunda ise şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde göndere çektirecek, İstiklal Marşımızı en yüksek sesle dinletecek profesyonel sporcularımızı yetiştirmeyi arzu ettik. İki çalışma alanının da temelinde tesis ve spor imkanları var. Spor kültürü oluşturmak için evvela altyapınız olacak. Bu anlayışla kolları sıvadık. Spor tesislerini 81 vilayetimize köylere, mahallelere kadar yaydık. Bugün Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, AK Parti hükümetlerinin mührü olan spor tesislerini, stadyumları, sahaları, pistleri, salonları, havuzları görürsünüz."
"42 stat projesinin 36'sını tamamladık"
Kasapoğlu, 20 bine yakın tesisi, hem bakanlık olarak hem de yerel yönetimler aracılığıyla Türkiye'ye kazandırdıklarını belirterek, "10 bin pota projemizin 8 bin 393'ünü tamamladık. Nüfusu fazla olan bölgelere olimpik, yarı olimpik yüzme havuzlarını, nüfusu az olan bölgelere ise çelik konstrüksiyon yüzme havuzlarını hizmete açtık. Yüzme havuzu sayımız 610'un üzerine çıktı. Bakanlığa ait 42 stat projesinin 36'sını tamamladık. 6 stadın yapım çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, Ankara Stadı'nın inşaatının başladığını hatırlatarak, "Stat sadece maç günleri değil yılın her günü aktif kullanılacak. 70 bin metrekarelik sosyal ve kültürel alandan oluşacak. 45 bin seyirci kapasitesi ve çok amaçlı salonlarıyla kütüphanesiyle müzesiyle, pek çok imkanıyla dünyanın en modern statlarından birini Ankara'mıza kazandıracağız." ifadesini kullandı.
Kasapoğlu, bir diğer büyük proje olan İstanbul Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin yerine inşasına başlanan Türkiye Basketbol Merkezi'nde ise çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.
Lisanlı sporcu sayısı
Lisanslı sporcu sayısındaki artışa dikkati çeken Kasapoğlu, "2002 yılında 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayısı, 21 senede 12 milyon 450 bin 49'a yükseldi." dedi.
Kasapoğlu, lisanslı sporcuların yüzde 40'ının kadın sporculardan oluştuğunu ve bu oranın her geçen gün istikrarlı şekilde arttığını kaydetti.
Bakan Kasapoğlu, ilkokul 3. sınıf öğrencilerine uygulanan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'yle bugüne kadar 6 milyon 427 bin 393 gencin ölçümlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Branşlarda üstün yetenekli olanları Sporcu Eğitim Merkezleri'nde yetiştirme programlarına dahil ettiklerini anlatan Kasapoğlu, 49 merkezde 2 bin 525 sporcunun eğitim gördüğünü kaydetti.
Kasapoğlu, şu an Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde bin 247 sporcunun 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlandığını ifade etti.
Sporcuların elde ettiği başarılar
Sporcu bursuyla "Eğitim mi yoksa spor mu?" ikilemine son verdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, milli sporcuların bu yıl elde ettikleri başarılara ilişkin ise şunları söyledi:
"Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda hem katılan sporcu sayısında hem de elde edilen madalya sayısında tarih yazdık. Sporcularımız 13 madalya ile olimpiyat oyunlarında, 15 madalya ile paralimpik oyunlarda ülkemizin kazandığı en yüksek madalya sayısına ulaştı. Oran 2022 Akdeniz Olimpiyatları'nda 108 madalya ile oyunlar tarihinde en yüksek madalya sayımıza ulaştık. Ev sahibi olduğumuz 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya 2021'i, yine rekor üstüne rekor kırarak zirvede tamamladık. Sporcularımız elde ettikleri 341 madalyayla tüm milletimizi gururlandırdı. Son 4 senede, pandemiye rağmen toplam 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettik. Sadece 2022'nin ilk 10 ayında, uluslararası organizasyonlarda bin 503'ü altın, bin 478'i gümüş, bin 579'u bronz olmak üzere 4 bin 560 madalya kazandık."
Spor kulüpleri ve federasyonlara yapılan desteklere ilişkin rakamları paylaşan Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"21 yılda, 30 bin 950 spor kulübüne 332 milyon 917 bin 465 lira nakdi yardım yaptık. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla amatör spor kulüplerimize ise bu yıl 280 milyon 749 bin lira nakdi destek sağladık. Federasyonlarımızı da her daim güçlendirdik. Ekim 2022 itibarıyla 61 bağımsız spor federasyonuna 166 milyon 465 bin lira mali destek sağladık. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla ise 61 bağımsız spor federasyonunu 2021 yılında 459 milyon 200 bin lira, 2022 yılında 881 milyon 392 bin lira destekle buluşturduk."
"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı çıkardık"
Bakan Kasapoğlu, 75 yıldır konuşulan ve temenni edilen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı çıkardıklarına dikkati çekerek, "Kulüp ve federasyonlarımızdaki mali disiplini, sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlayacak bu yeni düzenlemeyle, Türk sporuna sağlam bir temel kazandırdık. Ayrıca yine Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasası'yla, spor müsabakalarında amacı saptıran, spekülasyonlara meydan sağlama potansiyeli olan koşulları ortadan kaldırdık. Yasal mevzuatlarla sporda centilmenliğin, temiz oyunun ve finansal disiplinin daha güçlü şekilde yer bulmasını tesis ettik." dedi.
Kasapoğlu, spor diplomasisini, kamu diplomasisinin alt alanı olarak, ülkeler arası diyalogları geliştirmek için etkin şekilde kullandıklarını, 40'tan fazla ülkeyle gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını anlattı.
Türkiye'nin önemli konferanslara ve spor organizasyonlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nı Antalya'da gerçekleştirdik. 45 ülke ve 30'dan fazla uluslararası kuruluş, pandemi sonrası ilk defa ülkemizde bir araya geldi. Tüm üye ülkeler Türkiye'nin hem sportif altyapı, hem organizasyon kabiliyeti noktasında imza attığı başarıları ifade etti. Türkiye artık başkalarına, 'Siz nasıl yapıyorsunuz?' diye soran bir ülke değil, tüm dünyaya başarı hikayelerini anlatan bir ülkedir.
Geçen yıl Şırnak'ta Cudi Cup'ı ulusal formatta düzenlemiştik, bu yıl organizasyonu uluslararası hale getirdik. Cudi Dağları ünlü tenisçilerin, gençlerin raket sesleriyle yankılandı. Dünyanın en prestijli, en fazla takip edilen uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Pandemi sonrası dönemde, 2021 yılında 170, 2022 yılında 176 uluslararası organizasyon ülkemizde gerçekleştirildi. Milyonlarca sporseveri bu vesileyle Türkiye'de ağırladık. Ülkemiz dünyanın pek çok yerinde yüzbinlerce saat canlı olarak yayınlandı. Bu yıl İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisini Konya'da, Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünü Bursa'da düzenledik. İki etkinlik de oyunlar tarihinin en yüksek katılımlı etkinliği oldu."
Kasapoğlu, "dopinge karşı sıfır tolerans" prensibinden asla taviz vermediklerinin ve yasa dışı bahisle mücadelede sağlam adımlar attıklarının altını çizdi.
"Türk sporunun da yüzyılı olacak"
"Türkiye Yüzyılı"nda daha fazla sportif başarı elde edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Sporcularımız hem yeni tarihler yazacaklar hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye devam edecekler. Türkiye Yüzyılı'nda branş çeşitliliğimiz daha da artacak, Türk sporu daha da yakından tanınmaya başlayacak. Türkiye bir spor üssü olacak. Daha fazla gurur, daha fazla mutluluk yaşayacağız. Yeni yüzyıl, inşallah gençlerin olduğu kadar Türk sporunun da yüzyılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı için öngörülen 2023 yılı bütçe ödeneğini paylaşan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"745 milyon 784 bin lirası personel ve SGK giderleri, 472 milyon 785 bin lirası mal ve hizmet alımları, 34 milyar 671 milyon 571 bin lirası cari transferler, 4 milyar 762 milyon 310 bin lirası sermaye giderleri, 420 milyon 82 bin lirası sermaye transferleri, 25 milyar 472 milyon lirası ise borç verme giderleri olmak üzere toplam 66 milyar 544 milyon 532 bin lira olmuştur. Bu ödeneğin yüzde 1,12'sini personel ve SGK giderleri, yüzde 0,71'ini mal ve hizmet alımları, yüzde 52,10'unu cari transferler, yüzde 7,16'sını sermaye giderleri, yüzde 0,63'ünü sermaye transferleri, yüzde 38,28'ini borç verme oluşturmaktadır. Bakanlığımız 2023 yılı bütçesinin 7 milyon 866 bin lirası Bağımlılıkla Mücadele Programı, 1 milyar 881 milyon 74 bin lirası Gençlik Programı, 7 milyar 612 milyon 885 bin lirası Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programına, 56 milyar 283 milyon 721 bin lirası Yükseköğretim Hizmetleri Programına, 758 milyon 986 bin lirası ise Yönetim ve Destek Programına tahsis edilmiştir. 2023 yılı bütçemiz, milletimizin bize emanetidir. Bütçemizi en verimli şekilde kullanacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.