Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 49 hastayla beraberindeki 107 refakatçi, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri kargo uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Ankara
Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.
MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400 M tipi askeri kargo uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince de sağlık personeli tarafından kontrol edildi.
Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 14, 2024
AA Muhabiri Buğrahan Ayhan, detayları aktardı https://t.co/7zXNw0Nktf pic.twitter.com/wtT7DJ3N2v
Hastalar havaalanında bekletilen ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.