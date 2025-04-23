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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli çocuklar "Türk Kızılay"ı 23 Nisan için birkaç kelimeyle anlattı

İsrail'in soykırımından etkilenerek Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuklar, Türk Kızılay hakkındaki duygu ve düşüncelerini 23 Nisan'a özel birkaç kelimeyle anlattı.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Gazzeli çocuklar "Türk Kızılay"ı 23 Nisan için birkaç kelimeyle anlattı

Ankara

Türk Kızılay yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukların gözünden Kızılay'ın nasıl algılandığına yönelik bir etkinlik düzenledi.

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Aralık 2023'ten bu yana aileleriyle Ankara'daki Kızılay Serhat Önder Sosyal Hizmet Merkezi'nde misafir edilen ve eğitim öğretim hayatlarına Türkiye'de devam eden Gazzeli çocuklar, bu süreçte Türkçeyi de öğrendi.

Gazzeli çocukların gözünden Türk Kızılay

Çocuklara, "Kızılay deyince aklınıza ne geliyor?" sorusunu yönelten Kızılay çalışanları, onlardan duygu ve düşüncelerini birkaç kelimeyle özetlemelerini istedi.

5 yaşındaki Bashayer Almogayda, 6 yaşındaki Kenan Abed, 7 yaşındaki Mahmud Abed ve Sıham Altaweel ile 8 yaşındaki Raid Basil Abu Tabbane ve 12 yaşındaki Alma Muhammed Abdullah, kara tahtalara Kızılay denince akıllarına gelen kelimeleri yazdı.

Çocuklar, kendi dünyalarından algıladıkları Türk Kızılay'ı "Sarılmak", "Öğretmen", "İnsani Yardım", "Filistin'e Yardım", "İyilik" ve "Güzel Hayat" ifadeleriyle anlattı.

Kızılay yetkilileri, Gazzeli çocukların umut dolu mesajlarının, Kızılay'ın yalnızca bir yardım kuruluşu olmadığını, aynı zamanda bir sevgi, şefkat ve güven çatısı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

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