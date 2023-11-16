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Gazze'den getirilen hastalar kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Gazzeli kadın hasta, "Gazze halkı sizleri unutmayacaktır." dedi.

Mehmet Tosun  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Gazze'den getirilen hastalar kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti

Ankara

Gazze'den Türkiye'ye getirilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan kanser hastaları, kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesine gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastalarından 17 yaşındaki Mahmud Kadir İbrahim Ebu Neda'yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Neda, Filistin'in çok zor bir dönemden geçtiğini, Gazze'de yaşama ümitlerinin kalmadığını belirterek, bütün gelecek planlarının Gazze ile beraber yıkıldığını söyledi.

Gazze'deki Türk Hastanesinin saldırı sonucu yıkıldığını, Gazze'den apar topar ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatan Neda, İsrail'in saldırılarında kız kardeşinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Neda, cep telefonundan Türkiye'den bir şef ile yemek yaptıkları anlara ilişkin fotoğrafı da gösterdi.

"İnşallah bir gün Kudüs'e gelirsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hastaları da ziyaret edip "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gerçek anlamda kardeşliği Türkiye'den gördüklerini belirten kadın hasta, "İnşallah sizler de bir gün Kudüs'e gelirsiniz, bu iyiliklerinizin karşılığını bizler de sizlere orada eda etme fırsatı buluruz. Gazze halkı sizleri unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir başka kadın hasta da çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Bombardıman altında hastaneye gidip kürüme devam etmek istedim. Doktor, 'Eğer gelmezsen bu, senin için hiç iyi olmayacak' demişti. Rabb'im sizi korusun inşallah. Tüm halklara lider ve onur kaynağı olarak Rabb'im sizleri baki etsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de hastalar için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

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