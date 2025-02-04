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Gazze'deki hükümet, hastanelerin ihtiyaç duyduğu dönemde BM kuruluşlarının yakıt depolamasını kınadı

Gazze'deki hükümet, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının Gazze Şeridi'nde yakıt depolamasını, başta kuzey bölgeleri olmak üzere hastaneleri "ölüm ve felaketle karşı karşıya bıraktığı" sebebiyle kınadı.

Muhammed Emin Canik  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Gazze'deki hükümet, hastanelerin ihtiyaç duyduğu dönemde BM kuruluşlarının yakıt depolamasını kınadı

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Medya Ofisi, başta kuzey bölgelerinde faaliyet gösterenle olmak üzere Gazze'deki hastaneler ve insani yardım kuruluşlarının, hasta ve yaralıların hayatını tehdit eden ciddi yakıt eksikliği yaşadığı dönemde bazı BM kuruluşlarının binlerce litre yakıt depolamasını şiddetle kınar." ifadesi kullanıldı.

Bu durumun insani ve ahlaki görevle çeliştiği belirtilen açıklamada, "Bu, benzeri görülmemiş bir insani felaketin gölgesinde söz konusu kuruluşlara verilen rolün yerine getirilmesinde ciddi bir başarısızlığı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in 15 aydan uzun süre devam ettirdiği ve altyapıya zarar verdiği Gazze'de elektriğe erişimde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Özellikle hastanelerde hasta ve yaralıların tedavisinde gerekli elektrikli cihazların kullanılabilmesi için yakıtla çalışan jeneratörler kullanılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 471 gün süren saldırılarında Gazze Şeridi'nde evler ve tesisler dahil olmak üzere altyapının yüzde 88'i yok edildi.

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