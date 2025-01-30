Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'e ulaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı." ifadesi kullanıldı.
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Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün’deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/qJdGermIas— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2025