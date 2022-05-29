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Gaziosmanpaşa'da otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da otomobilin refüjü geçerek İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 29.05.2022
Gaziosmanpaşa'da otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nden Alibeyköy istikametine giden Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, Eminönü-Cebeci hattında çalışan Şenol Şirin idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan, otobüsteki 3 yolcuya da ambulansta müdahale edildi.

Samet Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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