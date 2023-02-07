Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 29 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 29 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.
Gaziantep
Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen Aysu Yılmaz, yaklaşık 29 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.