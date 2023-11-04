Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,839.90
BTC/USDT
34,750.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya’da Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni’nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Gündem, Sağlık

Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi

Merkez Şahinbey ilçesindeki 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, bir ayını doldurmadan 100 bini aşkın hastaya hizmet verdi.

Mehmet Akif Parlak  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, AA muhabirine, son teknolojiyle donatılan hastanenin bölgeye hitap ettiğini söyledi.

9 Ekim'de hasta kabulüne başladıklarını hatırlatan Çetinkünar, 24 saat esasına göre hizmet verildiğini ifade etti.

Gaziantep'in ve bölgenin bu donanıma sahip bir hastaneye ihtiyacının olduğunu belirten Çetinkünar, şunları kaydetti:

"75 binin üzerinde ayakta poliklinik hizmeti verildi ve yaklaşık 25 bin hastamız da acil hizmetlerinden faydalandı. 1820 hastamız ise yatarak tedavi gördü. Şu an hastanemizde 600 civarında yatan hastamız var. Bütün alanlarımız aktif olarak faaliyete geçti."

İl dışına hasta sevkleri azalacak

Çetinkünar, daha önce kentte ve bölgede tedavisi mümkün olmayan hastaların büyük şehirlere sevk edildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Özellikle kanser hastalarının ilimizden ve çevre illerden diğer büyük illere sevki konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Şehir hastanemiz bu anlamda barındırdığı kanser tanı ve tedavi merkezi sayesinde il dışına sevkleri azaltmak gibi bir misyona sahip. Bu tür hastaların bütün tanı ve tedavilerinin şehir hastanesi bünyesinde olmasına olanak sağlıyoruz. Bu açıdan şehrimiz ve bölgemiz şanslı bir konuma gelecek. Özellikle ilimizde ve bölgemizde kamu hastanelerinde olmayan onkolojik hastaların tanı ve tedavisinde kullanılan cihazlar da hastane bünyemizde faal duruma geçti."

"Burası adeta bir yaşam alanı"

Çetinkünar, hastanenin yeni açılmasından dolayı bazı eksikliklerin olduğunu, bunun için hasta, refakatçi ve sağlık personeliyle sık sık sohbet ederek eksiklerin giderilmesi noktasında çalıştıklarını ifade etti.

Oldukça güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Çetinkünar, "Çok büyük bir hastane. Bölgenin hiç alışık olmadığı büyüklükte. Burası adeta bir yaşam alanı. Kocaman caddeleri var. Bunlara sağlık caddesi adını verdik. Hastalarımız ve refakatçileri çok mutlu şekilde buradan ayrılıyor. Bize bu şekilde geri dönüş yapıyorlar. İlk iki hafta biraz çalışanlarımız zorlandı ama şimdi alıştılar." dedi.

Çetinkünar, hastanenin içinde çocuk oyun alanları, kütüphaneler, günlük ihtiyaç duyulan alışveriş yerleri gibi sosyal donatı alanlarının da oldukça ilgi çektiğini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'de yaşananları üzüntüyle takip ediyor
Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi
MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı
Turizmde ara tatil hareketliliği başladı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyet ifadelerine ulaşıldı

Benzer haberler

Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi

Depremden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yüzde 55'i yıkıldı

Babasının baharat dükkanında alıştığı kokuların elçiliğini yapıyor

"Liseli oto tamircileri" yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor

"Liseli oto tamircileri" yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor
Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır

Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır
Norveçli doktor Gilbert: Şifa Hastanesi'nde askeri üssün varlığından bu kadar eminlerse 16 yıldır neredeydiler?

Norveçli doktor Gilbert: Şifa Hastanesi'nde askeri üssün varlığından bu kadar eminlerse 16 yıldır neredeydiler?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet