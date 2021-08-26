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FSM Köprüsü'nün askı halatlarını değiştirme işleri trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çalışmalar esnasında köprünün trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağını bildirdi.

Zeynep Canlı   | 26.08.2021
FSM Köprüsü'nün askı halatlarını değiştirme işleri trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yapılacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) askı halatlarının değiştirilmesi amacıyla yapılacak bakım ve onarım faaliyetlerinin 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını, çalışmalar esnasında köprünün trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, FSM Köprüsü'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 1988 yılında işletmeye alınan Türkiye'nin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü, ülkenin en yoğun trafik aksının üstünde bulunuyor.

Günlük ortalama trafiği 240 bin araç olan ve hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında, ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğdu.

"Çalışmalar trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecek"

Açıklamada, yürütülecek çalışmanın takvimi de paylaşıldı.

FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işlerinin, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."

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