Florya durağında metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu
Florya durağında arıza yapan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs, Florya durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.
Arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanırken seferler kontrollü olarak diğer şeritten çift yönlü yapılmaya çalışılıyor.
Metrobüsteki arıza ve aksama nedeniyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.