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Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıldız Nevin Kasım  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye'nin taraf olduğu "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü" kapsamındaki düzenlemeyle özellikle iklimlendirme ve soğutma sektörlerinde üretilen ekipmanlarda kullanılan "yüksek küresel ısınma potansiyeline" sahip belirli gazlar için kısıtlamalar getirildi.

Yönetmelikle, 2024 itibarıyla söz konusu gazların ithalatında kota uygulanacak.

Yönetmelikte ayrıca florlu sera gazlarının geri dönüşümü ve ıslahıyla ilgili düzenlemeler de yapıldı.

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