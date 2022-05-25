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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Enes Kaplan   | 25.05.2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

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