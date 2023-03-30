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Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Aykut Yılmaz, Ömer Tuğrul Çam, Murat Temizer  | 30.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Fotoğraf: Hakan Nural?AA

TBMM

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Stoltenberg, TBMM'nin Finlandiya'ya NATO onayını memnuniyetle karşıladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, TBMM'de yapılan oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayının TBMM'de tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve daha güvenli yapacaktır." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adamış bir müttefik olacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak." ifadesini kullandı.

Niinistö, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 NATO üyesinin Finlandiya'nın üyeliğine onay verdiğini belirtti.

Tüm onay veren ülkelere güvenleri ve destekleri için teşekkür eden Niinistö, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO'ya katılmaya hazır. İsveç'in en kısa zamanda aramıza katılmasını dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Twitter hesabından destek için tüm ülkelere teşekkür ederek, "Müttefikler olarak karşılıklı güvenlik sağlayacağız. Birbirimizi savunacağız. Finlandiya şimdi ve gelecekte İsveç'in yanındadır ve başvurusunu desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye "teşekkürler" mesajı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti:

"10 aydan uzun süren bir işi bugün geride bıraktık. NATO üyeliği için 17 Mayıs 2022'de başvuru yaptık. Kanada ve Danimarka'dan ilk onaylar alındı. Macaristan'ın kendi onayını yarın Washington'a teslim etmesi gerekiyor. Şimdi TBMM kararını verdi. Tarihi günlerde yaşıyoruz."

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

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