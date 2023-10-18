Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı
Öğle namazının ardından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.
Ankara
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.
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İl Müftüsü Mustafa Tekin'in gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, cemaatin dua etmesinin ardından sona erdi.
Öte yandan, kent genelindeki camilerde de İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Fotoğraf: Yeter Erdine/AA
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Balıklı Göl Yerleşkesi'nde bulunan Mevlid-i Halil Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
Programa katılanlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA
Malatya-Adıyaman
Malatya'daki Kernek Karagözlüler Camisi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için program düzenlendi.
İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Cemaat daha sonra İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Adıyaman Yenipınar Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.
Cemaat daha sonra öğle namazının ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Fotoğraf: Yeter Erdine/AA
Edirne
Edirne'de Eski Cami'de öğle vakti sela okundu.
İl Müftüsü Hasan Başoğlu, camide İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin öldüğünü söyledi.
Filistin halkı için dua ettiklerini belirten Başoğlu, saldırıların bir an önce durdurulması temennisinde bulundu.
Öğle namazının ardından, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde öğle namazı öncesinde sela okundu.
Namaz öncesi İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında İsrail'in Filistin halkına zulüm yaptığını söyledi.
Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini dile getiren Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.
Öğle namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.
Tekirdağ'da da Orta Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Erzurum
Erzurum'da bir araya gelen vatandaşlar, Lalapaşa Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazının ardından, dua edip tekbir getirerek saldırıya tepki gösterdi.
Öte yandan, kent genelindeki camilerde de saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA
İstanbul
İstanbul'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.
Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya-i Kebir Camii'nde sela okundu https://t.co/8SzV69OZqz pic.twitter.com/NHknB5OO80— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2023
Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusu doğrultusunda, kentteki tüm camilerde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA
Selanın ardından yapılan duyuruda, "tüm camilerde Filistin'de şehit olanların ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacağı, dua edileceği, öğle namazından sonda da gıyabi cenaze namazı kılınacağı" belirtildi.
Namaza katılmak isteyen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Taksim Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere kentteki camilere geldi.
Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA
Öğle namazından önce İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tutuldu.
Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ve Sultanahmet Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına yabancı turistler de katıldı.
Namaza katılan bazı vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA
Tokat
Tokat Tarihi Ali Paşa Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu. Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Gıyabi cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.
Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA
Çankırı
Çankırı'da il genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okundu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Öğle namazı sonrası camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA
Çorum
Çorum'da il genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okunmasının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için Akşemseddin Camisi'ne davet edildi.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da vatandaşlarla burada gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Namazın ardından saldırıların son bulması ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması için dua edildi.
Amasya
Amasya Sultan Bayezid Camisi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın dua ettiği etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.
Cemaat, daha sonra İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Suluova, Taşova, Gümüşhacıköy, Merzifon, Hamamözü ve Göynücek ilçelerinde de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kastamonu
Kastamonu'nun tarihi Nasrullah Camisi'nde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından saldırıların son bulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua edildi.
Fotoğraf: Erkut Kargın/AA
Trabzon
Trabzon'daki camilerde, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için öğle namazı öncesi sela okundu.
Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.
Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA
Ordu
Altınordu ilçesindeki Yalı Camisi'ne gelen vatandaşlar, öğle namazında Filistin'deki saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.
Cemaat tarafından öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazına Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan da katıldı.
Fotoğraf: Hayati Akçay/AA
Bayburt
Bayburt'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için camilerde sela okundu.
Vatandaşlar başta Merkez Yakutiye Camisi olmak üzere kentteki camilerde bir araya gelerek, hayatını kaybedenler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazını kılıp dua etti.
Giresun
İl genelinde camilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namaz sonrasında Filistinliler için dualar edildi.
Artvin
Artvin ve ilçelerinde Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Öğlen namazı sonrası Artvin Merkez Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar gıyabi namazı kıldı.
Rize
Rize'de de başta Şeyh Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Konya
Konya'da öğle namazı sonrası cemaat, başta Sultan Selim Camii olmak üzere Hacıveyiszade, Kapu ve kent merkezindeki diğer bazı camilerde gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Namazın ardından, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.
Fotoğraf: Savaş Güler/AA
Karaman
Karaman'da ise başta Aktekke, Hacıbeyler ve Dikbasan camileri olmak üzere öğle namazı öncesi saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.
Aksaray
Aksaray'da da öğle namazına müteakip Ulu Cami avlusunda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Saldırılarda hayatını kaybedenler için cami cemaati dua etti.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da ise İmaret Cami avlusunda toplanan cemaat, yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İzmir
İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'ndaki Yalı Camisi'nde öğle ezanı öncesi sela okundu. Öğle namazını kılan vatandaşlar daha sonra meydanda gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, işgalci İsrail'in Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı kalbinde taşıyan Filistin topraklarında yıllardır zulüm, baskı ve katliamlarını sürdürdüğünü söyledi.
İnsanlık onuru ve mabetlerin dokunulmazlığının ayaklar altına alındığını kaydeden Kadıoğlu, "Zalim İsrail evleri, camileri, okulları ve hatta hastaneleri bile bombalamakta ve binlerce insanı aynı anda vahşice katletmektedir. Dünya ise bu soykırımı sadece seyretmektedir." dedi.
Namazın ardından dua edildi.
Manisa
Manisa'da Hatuniye Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Halil Kallat ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından Filistinliler için dua edildi.
Uşak
Uşak'ta Ulu Camii, Aydın'ın Efeler ilçesinde Tarihi Bey Camisi ve Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki Yeni Camii'de kılınan gıyabi cenaze namazlarına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Sakarya
Sakarya'da saldırılarda ölenler için kent genelindeki camilerde sela okundu. Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde de sela okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Mehmet Aşık, daha sonra yaşamını yitirenler için dua etti.
Kocaali ilçesi Merkez Camisi'nde de Gazze'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Düzce
Düzce Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti.
Öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kocaeli
Kocaeli'de, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için il genelindeki camilerde sela okundu.
Fevziye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İl Müftüsü Sinan Cihan, hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bolu
Bolu'da, öğle ezanı öncesinde kentteki tüm camilerden sela okundu.
Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl merkezindeki Kadı Camisi'nde gıyabi cenaze namazını Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı.
Zonguldak
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Merkez Camisi önündeki gıyabi cenaze namazına, Kaymakam Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Gıyabi cenaze namazını, İlçe Müftüsü Yılmaz Çelik kıldırdı.
Daha sonra, Eğitim-Bir-Sen Alaplı Temsilciliği öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Sivil toplum kuruluşları adına Eğitim-Bir-Sen Alaplı Temsilcisi Murat Asma'nın okuduğu bildiride, İsrail'in saldırıları kınandı.
Karabük
Karabük'te, öğle ezanı öncesinde kentteki tüm camilerden sela okundu, öğle vaktinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Karabük Üniversitesi Camisi'nde kılınan namaza akademisyenler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında yaşamını yitirenler için dua edildi.
Ardahan
Ardahan'da Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Daha sonra cami önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterip katliamın durması için dua etti.
Grup adına konuşan İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şubesi Başkanı Osman Erdem, bugün Filistinliler için toplandıklarını, İsrail tarafından yapılan zulmün durmasını istediklerini belirtti.
Fotoğraf: Günay Nuh/AA
Kars
Kars'ta vatandaşlar, Kafkas Üniversitesi Davud-i Kars-i Camisi'nde toplandı. Burada, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Anadolu Gençlik Derneği Kars Temsilciliği Organizasyon ve Planlama Başkanı Muhammed İkbal Gül, grup adına yaptığı konuşmada, "Ey İsrail seviciliği yapanlar, 'Efendim onlar masum, orada siviller var.' diyenler, bu son saldırı da göstermiştir ki İsrail mutlak kötülüktür, zalimdir, teröristtir." ifadelerini kullandı.
Ağrı
Ağrı'da Meydan Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.
İl Müftüsü Celal Büyük'ün de katıldığı programda, Gazzeliler için dua edildi.
Erzincan
Erzincan'da Merkez Çarşısı'ndaki Camii Kebir Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Gül, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in, 18 yıldır abluka altında tutup ambargo uyguladığı Gazze'deki Müslümanları katlettiğini dile getirdi.
Daha sonra Gül, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA
"Son günlerde İsrail'in Filistin üzerinde yaptığı katliam, soykırım dünyanın gözü önünde yapılıyor"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son günlerde İsrail'in Filistin üzerinde yaptığı katliam ve soykırımın dünyanın gözü önünde yapıldığını belirterek, "Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, ülkeler de bunu destekliyor." dedi.
Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde İsrail'in Filistin'e saldırılarında yaşamını yitirenler için okunan selanın ardından öğle namazını kıldırdı.
Daha sonra açıklama yapan Erbaş, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Filistin topraklarında büyük bir zulmün işlendiğini söyledi.
İsrail'in, insanlık tarihinin görmediği derecede bebek, kadın, çocuk ve masum katlettiğini belirten Erbaş, "Dünya buna seyirci kalmaktadır. İnsan olanlar, vicdanı olanlar nasıl uyuyorlar? Müslüman ülkeler, yetkililer nasıl rahat uyuyorlar? Bunu anlamak mümkün değil." diye konuştu.
"Peygamberler şehri Kudüs, Müslümanların kalbi gibidir"
Müslümanların Filistin'e duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:
"Son günlerde İsrail'in Filistin üzerinde yaptığı katliam, soykırım dünyanın gözü önünde yapılıyor. Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, ülkeler de bunu destekliyor. Filistinlilerin yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Peygamberler şehri Kudüs, Müslümanların kalbi gibidir. Mescid-i Aksa miraç peygamberi Hazreti Muhammed'in tüm Müslümanlara emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak bütün Müslümanların vazifesidir."
İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında 1000'in üzerinde kişinin can verdiğini söyleyen Erbaş, "Hangi dine mensup olursa olsun bu zulümden üzüntü duymayan, insanlığından utanmayan kimseler ne yazık ki var." ifadesini kullandı.
Erbaş, daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı, dua etti.
Adana
Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu.
Saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Hatay
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Resulullah Camisi'nde ve İskenderun ilçesindeki Kaptanpaşa Camisi'nde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
İskenderun'daki programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.
İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller ile terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için dua edildi.
Mersin
Mersin'de de vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılmak için Ulu Cami'de bir araya geldi.
Namazın ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler için dua okundu.
Osmaniye
Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Çomu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, öğle namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.
Öte yandan Adana'da Türk Tabipler Birliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları İnönü Parkı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Antalya
Antalya'daki Muratpaşa Camisi'nde öğle namazından önce sela okundu.
Öğle namazının ardından İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.
İl Müftüsü Yalçınkaya, yaptığı konuşmada, Filistin halkı için dua ettiklerini belirterek, "Filistin topraklarında, Gazze'de tarihin en büyük zulümlerinden biri işleniyor. Öyle bir zulüm ki günahsız çocuklar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor ve savaş suçu işleniyor." dedi.
Yalçınkaya, saldırıların bir an önce durdurulması temennisinde bulundu.
Muğla
İsrail'in saldırısını protesto eden vatandaşlar, Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda bir araya geldi.
Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için öğle namazından önce sela okunurken öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sivil toplum kuruluşları mensupları ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu.
Burdur
Burdur'daki tarihi Ulu Cami'de de öğle namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan namazın ardından Filistinliler için dua edildi, İsrail'in sivillere yönelik saldırıları kınandı.
Isparta
Isparta'da da öğle namazı öncesinde tüm camilerde Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Filistinli vatandaşlar için dualar edildi.
İl Müftüsü Bayram Şahin, Hacı Ramazan Yayla Müftülük Camisi'nde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Bursa
Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için öğle namazı öncesinde dua etti.
Namazın ardından cami avlusunda toplanan cemaat, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Eskişehir
Eskişehir'deki camilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için sela okundu.
Sivrihisar ilçesindeki 791 yıllık Ulu Cami ile merkez Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camisi'nde vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından dualar edildi.
Balıkesir
Balıkesir'de, Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için sela verildi.
Namazın ardından cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Manyas ilçesindeki Merkez Çarşı Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Çanakkale
Çanakkale'de öğle vakti il genelindeki tüm camilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için sela okundu.
Tarihi Yalı Camisi'nde öğle vakti Filistin halkı için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vatandaşlar daha sonra saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.
Kütahya
Kütahya'da öğle namazı öncesi tüm camilerde sela verildi.
Kentin tarihi ibadethanelerinden Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu. Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Filistin halkı için dua etti.
Açık, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Bilecik
Bilecik Şerifpaşa Camisi'nde namaz öncesi İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua ettirildi.
İl Müftülüğü öncülüğünde kılınan öğle namazı sonrası "Filistin için kıyamdayız" adı altında gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua okunmasıyla program tamamlandı.
Yalova
Yalova Merkez Camisi'nde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan öğle namazının ardından cemaat avluda bir araya geldi.
Yılmaztürk, yaptığı konuşmada, son bir haftadan itibaren işgalci siyonistlerin Gazze'de yaptıkları katliama şahit olduklarını belirterek, "Ancak dün akşam belki de insanlık tarihinin en korkunç, en vahşi hadisesi yaşandı. Hastanede bulunan çoğu çocuk binin üzerinde yaşlı, kadın, hasta sivil insanlar katledildiler. Bu Müslümanlar için bir dönüm noktası olur inşallah. 17 Ekim tarihi artık Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Bu tarih hiç unutulmasın." dedi.
Konuşma sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, hayatını kaybedenler için dua edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.