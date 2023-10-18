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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden'dan hastaneye saldırı konusunda İsrail'e destek

ABD Başkanı Biden, "(İsrail'in hastaneye saldırısı) Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi siz (İsrail) değil. Ancak bir çok insan emin değil." ifadesini kullandı.

Saadet Firdevs Aparı, Zeynep Katre Oran  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Biden'dan hastaneye saldırı konusunda İsrail'e destek

Tel Aviv/ Ankara

İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından Ürdün ziyareti iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e geldi.

İsrail'i ziyaret eden Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim." dedi.

Amerikalıların İsrail ile yas tuttuğunu belirten Biden, "terörist grup" olarak nitelendirdiği Hamas'ın 31'i ABD vatandaşı olmak üzere 1300'den fazla kişiyi katlettiğinin belirtildiğini" dile getirerek Hamas'ın aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin aldığını, o çocukların neler hissettiğini hayal bile edemediğini söyledi.

Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız." diyerek ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.

ABD Başkanı Biden, hastanedeki "patlama" nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." diye konuştu.

Biden, bu konuda üstesinden gelinmesi gereken çok şey olduğunu vurgulayarak "bu duruma düşen masum Filistinlilerin" hayatlarının korunması için yapılması gerekenlerin önemine işaret etti.

İsrail'in diğer tüm demokrasiler ve ABD ile ortak değerleri paylaştığını kaydeden Biden, "Herkes sizin ne yapacağınızı görmeyi bekliyor. Tekrar burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Biden'ın rehin alınan İsraillilerin aileleri ve İsrailli ekiplerle de görüşmesi planlanıyor

ABD Başkanı'nın ziyaretinde, ölen ve rehin alınan İsraillilerin aileleri ve İsrailli ekiplerle de görüşmesi planlanıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyaretinde, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD Başkanı Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını aktarmıştı.

Ürdün ziyareti iptal edilmişti

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının ardından Filistin'de 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararıyla iptal edildiği açıklanmıştı.


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