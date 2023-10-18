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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 30’un üzerinde Filistinli daha hayatını kaybetti.

Ahmed Gouda, Hacer Başer  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Gazze

AA muhabirinin yerel ve sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Cibalya bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı ile Yermük ve Zeytun mahallelerine havadan ve denizden saldırılar düzenledi. Gazze'nin kuzeyindeki evlere düzenlenen hava saldırılarında yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir ekmek fırınının hedef alındığı, saldırıda en az 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Vurulan fırında, diğer bölgelerden kampa sığınan Filistinliler için ekmek üretildiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen saldırılarda da biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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