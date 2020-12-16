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Bilim Teknoloji

ABD yapay zekaya askeri keşif uçağında yardımcı pilotluk yaptırdı

ABD ordusu, ilk kez bir yapay zeka pilotunu bir keşif uçağında yardımcı pilot olarak kullandı.

Kasım İleri   | 16.12.2020
ABD yapay zekaya askeri keşif uçağında yardımcı pilotluk yaptırdı

Washington

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, California'daki Beale Hava Üssünde konuşlu 9'uncu Keşif Filosuna bağlı bir U-2 Dragonlady keşif uçağında, çağrı adı "ARTUµ" (R-2) olan bir yapay zeka algoritmasının yardımcı pilotluk yaptığı bildirildi.

Bu konuda üç yıldır çalışmalar yapıldığına işaret ecilen açıklamada, uçuş sırasında "ARTUµ" yapay zeka algoritmasının sensör uygulama ve taktiksel navigasyondan sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "(Pilot ile "ARTUµ") bir füze saldırısı simülasyonunda keşif görevini icra ettiler. ARTUµ algoritmasının ana görevi, pilot etraftaki düşman uçaklarını gözetlerken, düşmanın fırlatma paltformlarını tespit etmekti." ifadesi kullanıldı.

İki pilotun aynı anda U-2'nin ana radarını kullandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kalkıştan sonra, sensör kontrolü başarılı bir şekilde "ARTUµ" algoritmasına teslim edildi, o da daha sonra yaklaşık yarım milyon bilgisayar tabanlı simülasyon eğitimlerinden öğrendikleri üzerinde sensörleri çalıştırmaya başladı. Pilot ve yapay zeka algoritması başarılı şekilde sensör paylaşımı yapıp, görevin hedeflerini yerine getirmek için ortak çalıştılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ARTUµ" yapay zeka algoritması savaş gücü ile teknolojik gelişmeleri senkronize etmek üzere çalışmalar yürüten U-2 Federal Laboratuvarı tarafından geliştirildi.


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