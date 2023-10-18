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Dünya

ABD'de bir cenazeevinde bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a yükseldi

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenazeevinde, şikayet üzerine yapılan aramada bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a çıktı.

Nuri Aydın  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
ABD'de bir cenazeevinde bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a yükseldi

Ankara

Yetkililer, Denver kentine bağlı Penrose kasabasındaki Doğaya Dönüş Cenazeevi'nde 4 Ekim'den beri devam eden incelemelerde 74 cesedin daha bulunduğunu açıkladı. Daha önce cenazeevinde 115 cesede ulaşılmıştı.

Cenazeevinde bulunan toplam ceset sayısının 189'a yükseldiğini bildiren yetkililer, arama çalışmalarının sürdüğüne ve sayının artabileceğine işaret etti.

Yetkililer, cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesi halinde ilerleyen günlerde ailelere bildirim yapılacağını kaydetti.

Söz konusu cenazeevinin sahibi Jon Hallford'un, Colorado eyaletinin Cenazeevi ve Krematoryum ofisi direktörüyle yaptığı görüşmede "cesetlerin uygunsuz şekilde saklandığını gizlemeye çalıştığı ancak bölgede bir sorun olduğunu kabul ettiği" belirtildi.

Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, 4 Ekim'de "Doğaya Dönüş Cenazeevi'nde incelemeler başlatılmıştı.

Polis ise cenazeevinde bekletilen ceset kalıntılarının "sağlığı tehdit edecek bir durum" oluşturmadığını bildirmişti.

Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.

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