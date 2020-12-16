ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı
Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğunun tespit edildiği, gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğinin açık edilemeyeceği bildirildi.
Washington
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.