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Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Filistin için teravih ve sabah namazlarında tüm camilerde dua edileceği bildirildi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Ankara

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, içerisinde bulunduğumuz mübarek günler vesilesiyle, Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların

ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih ve sabah namazları sonrası tüm camilerde dua edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kadir Gecesi'nde tüm camilerin de sabah namazına kadar açık olacağı kaydedildi.

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Filistin için tüm camilerde dua edilecek

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