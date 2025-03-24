Filistin için tüm camilerde dua edilecek
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Filistin için teravih ve sabah namazlarında tüm camilerde dua edileceği bildirildi.
Ankara
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, içerisinde bulunduğumuz mübarek günler vesilesiyle, Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların
ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih ve sabah namazları sonrası tüm camilerde dua edilecek." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kadir Gecesi'nde tüm camilerin de sabah namazına kadar açık olacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.