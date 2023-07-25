Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye'nin Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Türkiye'nin Kudüs'ü savunarak, Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz." dedi.
Ankara
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin Kudüs'ü savunarak, Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz." ifadesini kullandı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Sizlere (Cumhurbaşkanı Erdoğan), Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz." dedi.
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