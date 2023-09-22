Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.
Bayramov, görüşme sırasında Türkevi'ne Karabağ'a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti.
Fidan, Türkevi'ne hediye edilen halı için Bayramov'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.