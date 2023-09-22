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Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti.

Can Efesoy  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.

Bayramov, görüşme sırasında Türkevi'ne Karabağ'a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti.

Fidan, Türkevi'ne hediye edilen halı için Bayramov'a teşekkür etti.

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