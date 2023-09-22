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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın New York’ta gerçekleştireceği baş başa görüşme öncesinde basın mensuplarının görüntüsü almasına izin veriliyor.
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Gündem

AYM, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptal istemini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu, 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşerek karara bağlayacak.

İsmet Karakaş  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
AYM, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptal istemini görüşecek

Ankara

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak.

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.

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