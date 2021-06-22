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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 98 zanlı gözaltına alındı

FETÖ Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüphelinin 98'i yakalandı.

Mustafa Güngör   | 22.06.2021
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 98 zanlı gözaltına alındı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

İzmir merkezli 40 ilde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 98'i yakalandı.

Zanlılardan 2'si hakkındaki gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle, 1'i hakkındaki gözaltı kararı ise farklı birimce gözaltına alınması nedeniyle iptal edildi. 31 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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