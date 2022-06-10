Dolar
17.13
Euro
18.04
Altın
1,871.26
ETH/USDT
1,683.50
BTC/USDT
29,156.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Gündem

FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı

Ankara merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan 13 şüpheli tekrar gözaltına alındı.

Aykut Karadağ   | 10.06.2022
FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla serbest kalan 13 şüpheli hakkında soruşturma savcısınca yapılan itiraz neticesinde tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararının ardından 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

9'u tutuklanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından 3 Haziran'da mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla, 8'i yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü
FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de hafızlık icazet merasimine katıldı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı
İç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı

FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Yüce Divan'da yargılanan eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyelerine hapis cezası

Ankara'da terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı
Adliyede işitme engellilerin derdine 'tercüman' oluyor

Adliyede işitme engellilerin derdine 'tercüman' oluyor
FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı