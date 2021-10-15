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FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 98 şüpheliden 46'sı yakalandı.

Sertaç Bulur, Serdar Açıl, Cemil Murat Budak   | 15.10.2021
FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki "mahrem imam"lara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 7'si aktif görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç edilmiş 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 45 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Sabah erken saatlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer illerde yakalanan zanlıların Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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