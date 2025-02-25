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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Serdar Açıl  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin 14 gözaltı kararı

Ankara

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde yapılandığı ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanma içinde yer aldığı tespit edilen şüphelilerin güncel finans faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda Başsavcılıkça, bir sözde mahrem imam, biri muvazzaf 5 subay, ihraç edilmiş 7 astsubay ve ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

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