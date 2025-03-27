Fatih'te tamir edilen cep telefonunun bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
Fatih’te, bir iş hanında cep telefonu tamiri yapılırken bataryanın patlaması sonucu çıkan küçük çaplı yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Sirkeci'de bulunan Doğubank İş Hanı'nda iş yeri bulunan Mustafa Çatalhüyük, müşterisine ait bir cep telefonunun bataryasını değiştirmek istedi.
Bu sırada bataryanın patlayarak yanması sonucu çıkan küçük çaplı yangın Çatalhüyük tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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