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Fatih'te tamir edilen cep telefonunun bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

Fatih’te, bir iş hanında cep telefonu tamiri yapılırken bataryanın patlaması sonucu çıkan küçük çaplı yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Fatih'te tamir edilen cep telefonunun bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

İstanbul

Sirkeci'de bulunan Doğubank İş Hanı'nda iş yeri bulunan Mustafa Çatalhüyük, müşterisine ait bir cep telefonunun bataryasını değiştirmek istedi.

27.03.2025

Bu sırada bataryanın patlayarak yanması sonucu çıkan küçük çaplı yangın Çatalhüyük tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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