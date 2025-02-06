Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı cep telefonu kamerasında
Fatih'te sahipsiz köpekler tarafından pantolonu parçalanan kişi, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.
İstanbul
Eminönü Meydanı'nda dolaşan bir kişi, sahipsiz 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak için büyük çaba harcayan kişinin pantolonu parçalandı.
Hafif sıyrıklarla atlatılan saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.