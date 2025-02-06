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Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı cep telefonu kamerasında

Fatih'te sahipsiz köpekler tarafından pantolonu parçalanan kişi, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.

Muhammed Gencebay Gür  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı cep telefonu kamerasında

İstanbul

Eminönü Meydanı'nda dolaşan bir kişi, sahipsiz 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak için büyük çaba harcayan kişinin pantolonu parçalandı.

Hafif sıyrıklarla atlatılan saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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