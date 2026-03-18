Yaşam, Ramazan 2026

Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş telaşına giren vatandaşlar, Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.

Gökçe Karaköse  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İstanbul

Tarihi ve turistik noktalar arasında yer alan Eminönü'nde, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de etkisiyle bayram öncesinde hareketlilik arttı.

Özellikle Mısır Çarşısı ve çevresindeki iş yerlerinde alışveriş yapanların oluşturduğu kalabalık dikkati çekti.

Şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolataların müşterilerin beğenisine sunulduğu tezgahlarda yer yer yoğunluklar yaşandı.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün ve kuruyemiş ile kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Bayram alışverişi yapmaya gelen Fatma Kınsüm, "Bayramlarımızın olmazsa olmazı Türk kahvesi ve lokum aldık, şeker aldık. İkramlıklarımız hazır, misafirlerimizi bekliyoruz. Bayramda tek temennim tüm dünyada barış." ifadelerini kullandı.

Kahve, şeker ve lokum aldığını kaydeden Rasim Doğan, "Bayramı hazır bekliyoruz. Çocuklarımız gelecekler, hazırlıklarımız tamam." dedi.

Alışveriş için gelen Bayram Güven, kıyafet ile kahvaltılık ve kuruyemiş aldığını aktararak, "Torunlar gelecek, eski bayramları tutmasa da çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bayramlıklar bize, torunlara harçlık, şeker, kuruyemiş vereceğiz. İkramlarımız hazır." diye konuştu.

