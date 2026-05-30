Sahillerde yoğunluk Kurban Bayramı'nın son gününde sürdü

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, bayramın son gününde sahillere ve akın etti.

Sahillerde, millet bahçelerinde ve parklarda vakit geçiren vatandaşlar, yürüyüş ve piknik yaptı.

Salacak Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlar, Kız Kulesi'nin karşısındaki banklarda oturarak dinlendi.

Bazı kişiler Boğaz manzarası eşliğinde balık tutup fotoğraf çektirirken, bazıları da sahil hattında yürüyüş ve koşu yaptı.

Kuzguncuk Sahili'ne gezmeye gelen Mahmut Hanbasan, "İstanbul'da Boğaz'ı turkuaz renkte görmek sanki bayramda bize verilmiş bir hediye gibi oldu, bayramı daha da değerli kıldı. Havaların güzel olması da işimize yaradı." ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir bayram geçirdiklerini kaydeden Büşra Gündüz de "Biz de son günün tadını çıkarmak için Boğaz'a geldik. Boğaz'ın rengi çok güzel olmuş. Bu renk güzel bir bayram hediyesiydi, biz de keyfini çıkardık." dedi.

Aileleriyle Caddebostan Sahili'ne gelen bazı vatandaşlar, yeşil alanlarda piknik yaptı. Çocuklar ve gençler ise sahil hattı boyunca bisiklet, paten ve kaykay sürdü.

Maltepe Sahili'nde bazı aileler, yanlarında getirdikleri masa ve kamp sandalyeleriyle gölgelik alanlarda piknik yaptı.

Arkadaşlarıyla voleybol oynayan Enver Gökçebaş, "Bayram tatilinin son gününü arkadaşlarla burada geçirmek istedik. Adalar'ı ve denizi izleyip, spor yapıp zamanımızı geçiriyoruz. Ailelerimiz de piknik alanındalar." diye konuştu.

Kartal ve Pendik sahillerine gelenler de yeşil alanlarda piknik yapıp, güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklar, Pendik sahilindeki oyun alanında aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Tatilini Adalar'da geçirmek isteyenler, Kabataş'taki vapur iskelesinde yoğunluğa neden oldu.

Sarıyer Sahili'nde de bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları yürüyüş yaptı.

Arkadaşlarıyla balık tutmak için Rumeli Hisarı Yahya Kemal Caddesi'ni tercih eden Bilal Özdemir de "Hava kafa dağıtmak için çok güzel. Deniz de temiz, bol bol istavrit var." dedi.

Antalya sahillerinde yoğunluk

Antalya'nın sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk devam etti.

Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 54'e ulaştı.

Kent sakinleri ve yabancı turistlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler sık sık denize girdi, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkarmayı tercih etti.

Muğla sahillerinde hareketlilik sürdü

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk devam etti.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu plajlarında güneşlenip denize girdi.

Bazı turistler, su parklarında eğlenirken bazıları da su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle denizin keyfini çıkarıp adrenalin yaşadı.

Bodrum ilçesinde de Bitez, Torba, Kumbahçe, Paşatarlası, Yalıçiftlik, ve Yahşi sahillerinde yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere gelen tatilciler, aileleriyle denize girdi, plajlarda güneşlendi.

Tatilcilerin bir kısmı kafe ve restoranlarda vakit geçirdi, kimisi de sahilde yürüyüş yaptı.

Kumbahçe açıklarında demirli tekne sayısında da artış olduğu gözlendi.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde bulunan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'nde de bayramın son gününde yine yoğunluk oluştu.

Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve çamur banyoları da ilgi gördü.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarını tatilciler doldurdu. Bazı tatilciler, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz manzarasını havadan seyretme fırsatı yakaladı.