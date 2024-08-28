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Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina yıkılacak

Fatih'te, kısmı çökmenin yaşandığı mühürlenen 5 katlı binanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Gökçe Karaköse, Halis Akyıldız  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina yıkılacak

İstanbul

Fatih Belediyesi ekipleri, dün Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'taki banyo kısmında çökme meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı 5 katlı binada inceleme yaptı.

Çökmenin, binanın 4. katındaki dairenin havalandırma boşluğuna demir profil ve sac plaka ile sonradan ilave edilen banyo kısmında meydana geldiği belirlendi.

Olayın ardından tahliye edilen apartman sakinleri, ekiplerin incelemesinin ardından kontrollü şekilde binaya girerek eşyasını aldı.

Ekipler, iki girişi bulunan binayı mühürleyerek, önüne bariyer çekti.

Binada yaşayan ve kalacak yer talep edenler ilçedeki bir otele yerleştirildi.

1999 yılı öncesinde yapıldığı belirlenen binanın, tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kısa süre içerisinde yıkılacağı öğrenildi.

Çökme anında banyo yaptığı sırada alt kata düşerek yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğunun ise hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

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