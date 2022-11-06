Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı
Yolculuk sırasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendiren Erdoğan'a çocuklar da eşlik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.
Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik ettiAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.