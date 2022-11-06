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Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı

Yolculuk sırasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendiren Erdoğan'a çocuklar da eşlik etti.

Mehmet Tosun   | 06.11.2022
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti

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