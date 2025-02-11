Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirdi.
Ankara/İstanbul
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.
Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Aci ailesi, ABD mahkemesinin Tok ve Cihantimur'un iadesi kararını değerlendirdi
İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, ABD mahkemesinin kararını, AA muhabirine değerlendirdi.
Baba Aci, kararı Adalet Bakanı Tunç'un duyurmasıyla öğrendiğini belirterek, "Şu an mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Mücadeleye devam edeceğiz. Yakalanmaları, hapse girmeleri, Türkiye'ye iade edilmeleri hepsi bir süreç. Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu." diye konuştu.
Anne-oğulu havalimanında karşılamaya gideceğini kaydeden baba Aci, "Dört gözle bekliyor olacağım. Bir katil annesi olmak, 16-17 yaşında bir katil olmak neymiş, nasıl bir duyguymuş kendilerine soracağım." ifadesini kullandı.
Aci, Türk adli makamları tarafından da en iyi kararın verileceğine inandığını anlatarak, "Ders niteliğinde bir karar çıkacağından eminim. Günlerce Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştırdılar, yurt dışına kaçtılar. Adaletten kaçılmayacağını anlamaları lazımdı, anladılar diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
Anne Pervin Aci ise kararı duyunca çok sevindiğini vurgulayarak, "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı verirler. Havalimanına gideceğim. O anne nasıl bir anneyse onun yüzüne bakmam lazım. O anne nasıl bir anne?" değerlendirmesinde bulundu.
Olay
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.