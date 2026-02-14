Etkili olan hava koşulları birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi
Bir kaç gündür süren yağışların ardından yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara
Sağanak sebebiyle Dim ile Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri ile bazı evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı.
- İzmir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ve 6 araç hasar gördü
- Siirt'te şiddetli yağış ve fırtınada barınakları yıkılan 20 kişilik aile tahliye edildi
- Kuvvetli rüzgar ve sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor
Dim Barajı'ndaki kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler boşaltıldı.
Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.
Baraj kotu 168,91 metreye ulaştı
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü salım gerçekleştirildiği bildirildi.
Baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlar, anonslarla tahliye edildi. Barınma ihtiyacı bulunanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi."
Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracının görevlendirildiği, 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 vatandaşın tahliye edildiği, 48 vatandaşın kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi.
Açıklamada, 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu belirtildi.
Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün 09.00'dan bugün 09.00'a kadar metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.
Muğla
Yerbelen ile Okçular mahallelerinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Yerbelen Mahallesi'nde çadırda yaşayan vatandaşların bulunduğu bölgeden geçen su kanalları tıkandı.
Tıkanan kanallar kepçe yardımıyla açıldı, biriken sular da pompalarla tahliye edildi.
Öte yandan çalışmalar esnasında havanın açmasıyla gökkuşağı görüldü.
Okçular Mahallesi'nde tıkanan kanallardan taşan sular tarım arazilerini sular altında bıraktı.
Evini ve bahçesini su basan mahalle sakini Semayi Gökmen, "Burada yaklaşık 100 hane her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yetkililere defalarca söylememize rağmen kapalı olan su kanallarını açtıramadık. Yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sivas
Sağanak ve eriyen karların etkisiyle Hafik'e bağlı Dışkapı, Durulmuş ve Yarhisar köyleri ile Zara arasındaki tarım arazileri, oluşan su birikintileri yüzünden adeta göle döndü.
Suların kapladığı arazilerin bir bölümünde sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu, bir bölümünün ise nadasa bırakıldığı veya bahar döneminde ekilmek üzere bekletildiği öğrenildi.
Yağışlar ve eriyen karla artan sular, Zara'daki Tödürge Gölü ile çevredeki tarım arazilerini birleştirerek gölün yüzey alanını da genişletti.
Çiftçiler, kuraklığın ardından gelen yağışların toprağa can vermesine sevinirken, su baskınlarının ekinlere zarar verme ihtimali yüzünden endişe duyuyor.
Mersin
Kızılmurat Mahallesi'ndeki kullanılmayan evin duvarı yağış nedeniyle yıkıldı.
Yıkılan duvar, park halindeki 31 ET 061 plakalı otomobilde hasar oluşturdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri molozları temizledi, hasar gören otomobil ise bulunduğu yerden kaldırıldı.
Göksu Irmağı'nın debisi arttı.
Debinin artmasıyla ırmak kenarında bulunan bazı erik, zeytin ve sebze ekili alanlar ile güneş panelleri su altında kaldı.
Tarımsal alanların ve panellerin hasar gördüğü bölgeler dronla görüntülendi.
Köselerli Mahallesi sakinlerinden Hakan Çetin, AA muhabirine, bölgede iki gün boyunca kuvvetli yağışların etkili olduğunu söyledi.
Panellerin ve tarımsal alanların zarar gördüğünü ifade eden Çetin, "Her şey risk altında. Panellerimiz su altında. İnşallah daha fazla bir şey olmaz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Şevket Çetin de yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesini istedi.
Heyelan nedeniyle kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolu tek şerit olarak açıldı
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki gündür etkisini sürdüren yoğun yağış ve kar erimesi nedeniyle Aladağ-İmamoğlu kara yolunda heyelan meydana geldiği belirtildi.
Heyelan sonucu ulaşıma kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolunun yapılan çalışmalarla tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığı ifade edilen açıklamada, Göksu Çayı'nın debisinin artması ve taşkın yaşanması sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapanan Feke-Saimbeyli kara yolunun da güvenli şekilde yeniden trafiğe açılması amacıyla ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
Erzincan
Kentte gece saatlerinde sağanak ve beraberindeki şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Çamurdere köyü ile çevredeki bazı köylerde rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.
Çatılardan uçan parçalar çevreye savruldu.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik ve telefon direklerinde de hasar oluştu.
Muğla ile Antalya'da su basan seralar havadan görüntülendi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kumluova, Karadere, Çukurincir ile Karaköy mahallelerinde çok sayıda ev ve sera, Eşen Çayı'ndan taşan suyun altında kaldı.
İlçeye bağlı Seki ovasında da yayla evleri ve tarım arazilerini su bastı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Patara, Ova mahalleleri ile Kınık Mahallesi Doğular mevkisinde sera ve evler taşkından etkilendi. Bölgede su baskınının etkisini sürdürdüğü görüldü.
Öte yandan ulaşımın sağlandığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.
Bölgede yaşanan su baskını AA ekibince havadan görüntülendi. Bazı seraların büyük kısmının su altında kaldığı, sadece çatısının görüldüğü görüntülere yansıdı.