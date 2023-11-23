ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı
Fuar Koordinatörü Aylin Şengül, "Son dönemde İngiliz ve Amerikalı turistler, Türkiye’deki sağlık hizmetine büyük ilgi gösteriyor ve ülkemize ziyaretler artıyor. Gelişmiş ülkeler dahi Türkiye’de daha iyi sağlık hizmeti sunulduğunu belirtiyor." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı ile aynı anda gerçekleştirilen ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) kapılarını açtı.
Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hizmet İhracatçıları Birliğince desteklenen ETHEXPO 2023 Fuarı, Dünya Helal Zirvesi, Uluslararası Helal Expo, HIMSS Eurasia Sağlık Bilimleri Konferansı ile aynı tarihte düzenlenmesi dolayısıyla üst düzey heyetler ve delegeler tarafından da ziyaret ediliyor.
Türkiye'nin 100 milyar dolarlık turizm hedefine güçlü katkı sağlamayı amaçlayan fuar, sektörün önde gelen yatırımcılarını, sağlık kuruluşlarını, seyahat acentelerini, hastaneleri ve alanında uzman isimleri buluşturuyor.
Yeni ülkelere ve pazarlara kapı açacak, sağlık ve turizm alanındaki son gelişmelerin yakından takip edilebileceği, 20 ülkenin milli katılım gösterdiği fuarda 74’ten fazla yerli ve yabancı firma stant açtı. 119 ülkeden 9 bin yabancı ziyaretçinin beklendiği fuarın 30 bine yakın kişiyi ağırlaması öngörülüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının çizdiği yol haritasına göre turizmden 2024’te 68 milyar dolar, 2025’te 77, 2026’da 85,3, 2027’de 93 ve 2028’de 100 milyar dolarlık gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için en güçlü çalışmaların başında ise turizmi çeşitlendirmek geliyor.
Tatil amaçlı gelen bir turistin ortalama üç katı gelir bırakan sağlık turizminde bu yılın sonunda iki milyon yabancı hastanın ağırlanması beklenirken 2028’de bu sayının 5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Sağlık turizminde elde edilen gelirin 30 milyar dolara ulaşması planlanıyor.
ETHEXPO 2023’e katılan firmalar, sağlık ve turizm alanındaki son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulurken uluslararası pazardan yeni müşteri kazanma fırsatı da yakalıyor. B2B görüşmelerinin de yapıldığı etkinlikte firmalar, yeni siparişler için görüşmelerde bulunuyor ve iş bağlantılarını artırıyor.
"Türkiye, sağlık turizminde son yıllarda güçlü ve yükselen bir trend yakaladı"
ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı Koordinatörü Aylin Şengül, İFM'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık turizminde son yıllarda güçlü ve yükselen bir trend yakaladığını söyledi.
Şengül, sağlık turizminde 2023 yılında 2 milyon yabancı hastaya hizmet verilerek 10 milyar dolar gelir hedeflendiğini belirterek, "Bu rakamın yüzde 10’luk payının ise kamu hastanelerinden gelmesi bekleniyor." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre ziyaretçi başına ortalama harcamanın 850 dolar olduğuna dikkati çeken Şengül, "Ülkemize saç ekimi, basit estetik operasyonlar için gelenler ortalama kişi başı minimum 2 bin 500-3 bin dolar arası gelir bırakıyor ancak kanser tedavisi, organ nakli gibi büyük operasyonlar için gelen hastalar en az 10 bin dolar harcama yapıyor." şeklinde konuştu.
Şengül, 2028’de 100 milyar dolarlık turizm hedefinin konulduğuna dikkati çekerek, "Bu kapsamda sağlık turizmi bu hedeflere ulaşmakta en büyük mihenk taşlarından biri haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
2028 yılında 5 milyon yabancı hastanın ülkede ağırlanmasının hedeflendiğini kaydeden Şengül, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı’nın bu hedeflere ulaşmak için katkı sağlayacağının altını çizdi.
Şengül, özellikle son dönemde İngiliz ve Amerikalı turistlerin Türkiye’deki sağlık hizmetlerine büyük ilgi gösterdiğine ve ülkeye ziyaretlerinin arttığına işaret ederek, "Gelişmiş ülkeler dahi Türkiye’de daha iyi sağlık hizmeti sunulduğunu belirtiyor. Türk Hava Yollarının dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu olması, Türkiye’deki turizm, sağlık ve sağlık turizmi altyapısının beklentilerin çok üstünde olması, ayrıca konuyla ilgili uluslararası arenada yapılan olumlu yorumlar, bizi son dönemde rakip ülkelere göre ön plana çıkardı." ifadelerini kullandı.
"Fuarın önümüzdeki dönemde çok güçlü bir hareket alanı oluşturacağını öngörüyoruz"
ETHEXPO Grup Satış Direktörü Derya Uludağ da helal turizmin büyük bir potansiyele sahip olduğunu, Türkiye'deki büyük otellerden 10'unun, küçük otellerden de 200 kadarının helal belgelerinin bulunduğunu söyledi.
ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı’nın Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hizmet İhracatçılar Birliği tarafından desteklendiğini anlatan Uludağ, "Hem kurumsal hem devlet desteğini alan bu fuarın önümüzdeki dönemde çok güçlü bir hareket alanı oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye’de sağlık, Türkiye’de turizm ve Türkiye’de sağlık turizmi gibi üç farklı konu başlığını bünyesinde barındıran bu fuarın ülke ekonomisine de çok güçlü bir katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.