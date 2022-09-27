Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi
Eskişehir Valiliği koordinesinde toplanan 4 tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.
Eskisehir
Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.
İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından edilen duanın ardından 5 bin 700 koli yardım malzemesini taşıyan tırlar Ankara'ya uğurlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.