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Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir Valiliği koordinesinde toplanan 4 tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.

Emrah Yaşar   | 27.09.2022
Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskisehir

Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından edilen duanın ardından 5 bin 700 koli yardım malzemesini taşıyan tırlar Ankara'ya uğurlandı.

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Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi
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