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Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce şebeke suyuna yapılan zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Emrah Yaşar   | 27.11.2022
Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Eskişehir

ESKİ Genel Kurulu'nun 25 Kasım'da düzenlenen oturumunda, AK Parti'li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edilmiş, 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseltilmişti.

Yeni fiyatın geçerli olmasına az bir süre kala, kent genelindeki su yükleme noktalarında kuyruklar oluştu. Soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Bu yıl içinde şebeke suyuna yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.

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