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Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Emrah Yaşar   | 06.08.2022
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskisehir

Eskişehir'de sağanak, trafikte aksamalara neden oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

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