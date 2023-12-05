Dolar
28.93
Euro
31.29
Altın
2,024.68
ETH/USDT
2,209.90
BTC/USDT
41,789.00
BIST 100
8,062.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan'ın cenazesi, Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedildi.

Kaan Bozdoğan  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi Fotoğraf: Arman Önal/AA

İstanbul

Doğan'ın naaşı, dün ikindi vakti Ankara Hacı Bayram Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından İstanbul'a getirildi.

Öğle vakti Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Doğan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazına, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Fikri Işık ile bazı belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından merhum için dua edilirken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de tezkiye konuşması yaptı.

Lütfi Doğan'ın cenazesi, daha sonra Süleymaniye Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

"Geride güzel ve örnek bir hayat bıraktı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cenaze namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, merhum Lütfi Doğan'a Allah'tan rahmet diledi.

Doğan'ın hem bir ilim adamı hem siyaset adamı hem de fikir adamı olduğunu belirten Yılmaz, "Siyaset camiamıza, Diyanet ve ilim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Geride güzel ve örnek bir hayat bıraktı. Yetiştirdiği insanlar, yazdığı eserler, yaptığı çalışmalar geriye kalmış oldu. Millet olarak başsağlığı diliyoruz. Cenabıallah, mekanını cennet etsin. Yakınlarına da metanet ve başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
Irak'ın kuzeyinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi
Bakan Göktaş: Kadınların hak ettikleri pozisyonlarda bulunmaları toplumsal adaletin bir gereğidir
Emine Erdoğan'dan, Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nin ardından oluşturulan eylem planlarına ilişkin adım

Benzer haberler

Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti

"Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" sahiplerini buldu

İSEDAK'ın 39. Bakanlar Toplantısı yarın başlıyor

İSEDAK'ın 39. Bakanlar Toplantısı yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye olarak haklı Filistin davasında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye olarak haklı Filistin davasında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Yeni asgari ücret) Aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Yeni asgari ücret) Aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet