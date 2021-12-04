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Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ekrem Payan, Abidin Yel   | 04.12.2021
Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak

Cudi Mahallesi Mercan Sokakta Güven'in içinde bulunduğu otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi.

Güven, burada saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu öğrenildi.

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