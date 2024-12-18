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Esenyurt'ta metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selami Küçükoğlu  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Esenyurt'ta metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki çatal ve bıçak üretilen fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın giriş kısmındaki makinelerin olduğu alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmalarına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de katıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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