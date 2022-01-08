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Esenyurt'ta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açtı

Esenyurt'ta durakta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açarken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Abdülkerim Güzel   | 08.01.2022
Esenyurt'ta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açtı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Durağında yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada hasar gören araçlar görevliler tarafından olay yerinden kaldırılırken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Bu arada, kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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