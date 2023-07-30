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Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması yapılıyor

Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapılıyor.

Mehmet Ali Derdiyok, Hikmet Faruk Başer  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması yapılıyor Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer/AA

İstanbul

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce aranıyor.

Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katılıyor.

Esenyurt'taki ana arter ve girişlerde, 6 drone ve 1 helikopter destekli uygulamada ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.



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