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Esenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı

Esenler'de yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.

Alper Korkmaz  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Esenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı

İstanbul

Büyükçekmece'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için Sultangazi'den yola çıkan 34 VZ 2946 plakalı itfaiye aracı, Mahmutbey Yolu'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

Kazada araçta bulunan 2 itfaiye personeli yaralandı.

26.08.2023

Esenler'de yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meslektaşlarının yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan ve hafif yaralandıkları belirlenen 2 personel, ambulansla hastaneye götürüldü.

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