Esenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
Esenler'de yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.
İstanbul
Büyükçekmece'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için Sultangazi'den yola çıkan 34 VZ 2946 plakalı itfaiye aracı, Mahmutbey Yolu'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA
Kazada araçta bulunan 2 itfaiye personeli yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Meslektaşlarının yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan ve hafif yaralandıkları belirlenen 2 personel, ambulansla hastaneye götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.