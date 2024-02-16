Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor.
Erzincan
İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi
- Erzincan'daki toprak kaymasının ardından Fırat Nehri boyunca alınan numunelerde kirlilik tespit edilmedi
- Erzincan'da maden ocağında toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları sürüyor
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, maden kazasında sorumluluğu bulunanları yargı önüne çıkaracaklarını söyledi
Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.
Fotoğraf: Cüneyt Çelik
Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.