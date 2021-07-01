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Erzincan Havalimanının adı Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirildi

Erzincan Havalimanının isminin, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Orhan Onur Gemici   | 01.07.2021
Erzincan Havalimanının adı Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirildi Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanının yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.

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